Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de Europese Commissie doet een nieuwe zet in het conflict met Boedapest en Warschau. En: appartementen te koop in Spanje.

Foto: Reuters

1. Brussel doet nieuwe zet in conflict met Hongarije en Polen...

De Europese Commissie stuurt binnenkort brieven naar Polen en Hongarije waarin ze opheldering vraagt over inbreuken op de rechtsstaat, meldden persbureaus eind vorige week. Het gaat om de eerste stap in het activeren van het conditionaliteitsmechanisme, waarmee Brussel een lidstaat EU-subsidies kan ontzeggen als blijkt dat het land de democratie ondergraaft.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zei na de recente Europese top dat Brussel pas begin 2022 in actie komt, als het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld of het mechanisme in de haak is. Over die vraag begonnen Polen en Hongarije een zaak bij het EU-Hof.

De zaak kwam vrijdag aan de orde bij overleg dat Eurocommissaris van justitie Didier Reynders in Hongarije voerde. Saillant genoeg besloot Brussel op dezelfde dag het Europees Hof te vragen Boedapest een dwangsom op te leggen. De Hongaarse regering heeft namelijk een arrest van december 2020 van het EU-Hof over de transitzones die Hongarije kende voor migranten, nog steeds niet volledig uitgevoerd.

‘Zo makkelijk komen ze niet van ons af’ Viktor Orbán

Die zones, waar migranten vastzaten, zijn na het arrest wel gesloten. Maar volgens de Commissie beperkt Hongarije nog steeds het recht op asiel. Volgens Reynders is het daarbij problematisch dat de regering van premier Viktor Orbán het eigen constitutionele hof heeft gevraagd of het arrest van het EU-Hof strijdig is met de Hongaarse grondwet.

'Dat is onacceptabel', aldus Reynders, die erop wijst dat het Europees Hof de hoogste Europese rechter is als het gaat om het uitleggen van Europees recht. Het is volkomen normaal dat een land het niet eens is met de Europese Commissie, maar als we de zaak voorleggen aan het Europese Hof van Justitie en het Hof beslist, is dat een bindende beslissing waar iedereen zich aan moet houden.'

Maar Polen, Hongaarse belangrijkste bondgenoot in de Europese rechtsstaatcrisis betwistte de suprematie van het Hof al. Omdat Hongarije binnen een half jaar naar de stembus gaat, zal premier Orbán zijn retoriek tegen de EU niet matigen. QED: op het congres van zijn politieke partij Fidesz zei Orbán zondag dat 'we na communistische bureaucratie geen dictaten uit Brussel willen. En we willen de EU niet uit. Zo makkelijk komen ze niet van ons af.'

Foto: Reuters

... terwijl Viktor Orbáns uitdager Brussel verkent

Ondertussen werkte Orbáns uitdager, de partijloze Péter Márki-Zay, afgelopen week aan zijn naamsbekendheid in de Europese arena. Hij bezocht Brussel, en sprak met kopstukken van het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Tijdens zijn persconferentie zette Márki-Zay zich neer als een conservatieve, belijdende katholiek, die ook tijdens het communistische tijdperk al elke zondag naar de kerk ging. Orbán was toen nog in de jeugdafdeling van de communistische partij actief, claimde hij.

Bij zijn persconferentie donderdag zwoer Márki-Zay de corruptie in Hongarije aan te pakken, als de oppositie de verkiezingen wint, en Fidesz-regelgeving terug te draaien. 'We moeten helemaal opnieuw beginnen' bij de herbouw van de Hongaarse democratie, stelde hij, compleet met een nieuwe grondwet.

Voor China had 'MZP' slecht nieuws. Wat hem betreft gaat de stekker uit de aanleg van de snellere railverbinding tussen Boedapest en Belgrado, een door Peking gesponsord initiatief. Ook wijst hij regeringssteun voor de komst van de Chinese Fudan-universiteit naar Hongarije van de hand.

‘We moeten helemaal opnieuw beginnen’ Péter Márki-Zay

Eerder pestte Boedapest de Central European University (CEU) weg; die opereert nu grotendeels vanuit Wenen. Maar voor Fudan ging de rode loper uit, klaagde Márki-Zay. Volgens hem krijgt de Chinese universiteit meer steun dan wat de Hongaarse universiteiten jaarlijks samen aan overheidssteun krijgen.

Márki-Zay vindt dat Orbán met zijn steun voor Rusland en China en zijn anti-Europese koers Hongarije verraadt. De strijd tegen corruptie is zijn belangrijkste boodschap.

De belangrijkste vraag de komende maanden is of MZP de oppositie tot de stembusgang verenigd weet te houden. Hij is een eigenzinnig politicus, stellen waarnemers. Daarbij is de vraag wie er precies achter de partijloze Márki-Zay staat.

Eén financier is in ieder geval al duidelijk: het is de Hongaarse kunstmestkoning László Bige. Die kreeg twee jaar geleden problemen met de regering-Orbán, en heeft geld gestoken in Márki-Zays campagne.

Foto: Reuters

2. Geplaagd Blackstone verkoopt woningen in Spanje

De Spaanse regering, en meer in het bijzonder de linkse Podemos-partij, houdt al tijden het boze oog gericht op Blackstone. Deze Amerikaanse investeerder is de grootste private verhuurder in Spanje. Het bedrijf heeft meer dan 30.000 huurwoningen in zijn portefeuille.

Maar het bedrijf heeft recent besloten 3100 woningen te verkopen, wat zo'n €361 mln zou moeten opleveren. Reden is de aangescherpte regelgeving voor verhuurders. Die stelt strenge eisen aan de huursom in wijken waar een huishouden meer dan 30% van het maandinkomen aan huur moet uitgeven. De regels gelden voorlopig voor drie jaar.

Een andere eis is dat verhuurders nieuwe huurders die zich voor een appartement melden geen hogere som dan de huur van de vertrekkende klant in rekening mogen brengen. Een hogere huur mag alleen als er renovatiewerk is geweest. De nieuwe regels maken verder huurverlagingen mogelijk. Ze gelden voor elke bedrijf dat meer dan tien huizen verhuurt — de kleine verhuurder ontspringt de dans.

Blackstone kocht veel woningen in de crisis die Spanje in 2012 trof. Spaanse banken, die enorme bouwprojecten hadden gefinancierd die vaak leeg bleven staan, raakten destijds in nood. Spanje moest om steun aankloppen bij het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM).

De banken waren blij dat buitenlandse partijen zoals Blackstone hen verlosten van de molensteen. Maar gaandeweg kwamen de investeerders onder vuur te liggen vanwege huurverhogingen en uitzettingen van huurders. Reden voor de centrumlinkse regeringscoalitie om strengere regels te stellen. Die ontmoedigen nieuwe bouwprojecten, waarschuwen analisten inmiddels.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van buitenlandse zaken spreken maandag over sancties tegen Wit-Rusland. Lees het artikel van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• Het Hof van Justitie van de EU komt dinsdag met een arrest dat (wederom) betrekking heeft op de Poolse rechtsstaat. Deze uitspraak gaat over de macht van de Poolse minister van justitie (lees hier het advies van advocaat-generaal Michal Bobek). Verder is er in Luxemburg op dezelfde dag een hoorzitting over de overlevering van verdachten aan Polen. Kan dat nog wel, nu het onzeker is of verdachten kunnen rekenen op een onafhankelijke rechter?

• Timing is alles. Terwijl het humanitaire drama bij de grens met Polen en Wit-Rusland aanhoudt, biedt de Brusselse denktank CEPS dinsdageen webinar over het Europese migratiebeleid.

• De Europese Commissie komt woensdag met een strategie tegen ontbossing. Bereid je voor met dit verhaal. Verder op de Brusselse agenda: strengere regels voor export van afval.

• Op de vergadertafel van het college van Eurocommissarissen liggen woensdag ook plannen voor herziening van de Europese mededingingsregels. Nederland kwam donderdag samen met Zweden, Ierland, Roemenië, Finland en Denemarken met een stellingname tegen de Frans-Duitse pogingen om de EU-regels voor bijvoorbeeld staatssteun te versoepelen.

• Eurocommissaris van volksgezondheid Stella Kyriakides bezoekt vrijdag minister Hugo de Jonge en het Europese Medicijnenagentschap in Amsterdam.

Meer lezen (en luisteren)?

Fasten your seatbelts De coronabesmettingen in de EU stijgen weer, maar reizen — en vliegen — kunnen we nog. Lufthansa-baas Carsten Spohr denkt geen nieuwe staatssteun nodig te hebben.

De jacht Vijf burgemeesters uit Bretagne willen dat Parijs de regels voor de wildjacht aanscherpt. Reden is de dood van een 67-jarige automobilist die, rijdende over de Route National tussen Rennes en Nantes, werd geraakt door geweervuur van jagers die achter everzwijnen aanzaten.

Op rood Frictie in de beoogde 'verkeerslichtcoalitie' in Duitsland: de Groenen vinden dat het regeerakkoord te slap is over de strijd tegen klimaatverandering. Lees ook het verhaal van FD-correspondent Gerben van der Marel. Deze analyse belicht hoe Rome naar de gebeurtenissen in Berlijn en het effect op de EU kijkt.

Scheepsrecht? De nieuwe anticorruptiealliantie 'We blijven werken aan verandering' lijkt de derde parlementsverkiezingen van dit jaar in Bulgarije te hebben gewonnen. In de coalitie zit ook de pan-Europese partij Volt. Maar zal het de overwinnaar lukken een parlementaire meerderheid te vinden?

Over de grens Hoe verhoudt het Poolse beleid aan de Wit-Russische grens jegens migranten zich met het Europese en internationale recht? Slecht, geeft deze analyse aan.

Steun Wat doen lidstaten allemaal om burgers te beschermen tegen hogere energieprijzen? Denktank Bruegel kwam met een handig overzicht.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.