Milieu en klimaat

Supermachten bepaalden uitkomst klimaattop in Glasgow

De VN-klimaattop in Glasgow is niet uitgemond in een historische klimaatovereenkomst, zoals vooraf gehoopt. Toch is er vooruitgang geboekt in het tegengaan van de opwarming van de aarde. Tot het allerlaatste moment speelden achter gesloten deuren vijf wereldmachten een hoofdrol in de uitkomst.