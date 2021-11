Europa

Vrij zijn, maar nergens naartoe kunnen

Filosoof Lea Ypi groeide op in Albanië ten tijde van de crash van het communisme. In haar boek 'Vrij' broedt ze op de vraag of dit de Albanezen vrijheid heeft opgeleverd, en wat vrijheid eigenlijk is. Een gesprek over transitie en over de EU. 'Onderhuids broeit wrevel over de behandeling van kandidaat-lidstaten.'