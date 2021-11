Europa Zuinige Zweedse zag al jong dat het niet gelijk verdeeld is Magdalena Andersson wil na zeven jaar als minister van financiën promoveren naar het premierschap van Zweden. Ze komt terecht in een politiek moeras, maar put hoop uit het aloude sociaaldemocratische verhaal. Sociale gelijkheid en economische groei hoeven elkaar niet te bijten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zuinige Zweedse zag al jong dat het niet gelijk verdeeld is Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren