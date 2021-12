De wereld in 2022 De Democraten moeten gaan hollen om stil te staan De populariteit van president Biden kalft af, en de toch al nipte meerderheid van de Democraten dreigt voor de midterm-verkiezingen volgend jaar te zijn weggesmolten. Lopen de kiezers in de VS weer in de armen van Trump?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De Democraten moeten gaan hollen om stil te staan Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren