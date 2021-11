Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: nieuwe vriendschappen in de EU, en Franse nostalgie.

Foto: Reuters

1. Italianen wringen zich in Frans-Duitse as...

Draait de Frans-Duitse as niet, dan loopt de EU vast. De dominantie van Parijs en Berlijn leidt wel eens tot ergernis in andere hoofdsteden, maar na wat gevloek legt iedereen zich neer bij het lot en gaat weer over tot de orde van de dag. Maar nu krijgt de as mogelijk een derde partner: Italië.

De Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Mario Draghi tekenen namelijk deze week een verdrag om de Frans-Italiaanse samenwerking te intensiveren. De deal moet het Quirinale-verdrag gaan heten, naar het presidentieel paleis in Rome waar de partijen het akkoord zullen tekenen.

Met de vorige Italiaanse regering, die onder premier Giuseppe Conte, was de relatie tussen Parijs en Rome nog op zijn zachtst gezegd ambivalent te noemen. Het Élysée verhinderde bijvoorbeeld dat de Italiaanse werf Fincantieri de hand legde op de Franse werf STX. Verder vlogen de landen elkaar in de haren over migratie (Franse grensbewakers schonden bij een actie om mensen tegen te houden de Italiaanse grens) en over Libië, waar Parijs en Rome verschillende facties in de burgeroorlog steunden.

Maar Macron is al langer de beste maatjes met Draghi, die in februari van dit jaar aantrad als premier. En nu vinden de partijen elkaar dus op velerlei vlak. Parijs én Rome ijveren voor meer strategische autonomie van de EU, en delen dezelfde visie op het economische beleid van de EU.

Alhoewel de tekst van het te tekenen verdrag nog niet duidelijk is, weten we al wel dat zowel Macron als Draghi vindt dat de begrotings- en schuldregels van de EU soepeler moeten. Dat wil zeggen: de oude normen van het Stabiliteits- en Groeipact komen wat hen betreft niet meer terug.

... en delen nu dezelfde strategische inzichten...

Dat Rome tegenwoordig strategische autonomie, lees: geen rode loper voor China, serieus neemt, bleek vorige week uit het nieuws dat Rome zich mengt in de Chinese overname van Alpi Aviation, een Italiaanse dronemaker. Dat bedrijf kwam al in 2018 in handen van investeerders die een relatie met de Chinese staat hebben.

Rome vindt nu dat de staat over de overname (Alpi is niet groot, de Chinezen legden voor een belang van 75% €6 mln op tafel) had moeten oordelen. Volgens de Italiaanse politie is er mogelijk militaire technologie naar de Volksrepubliek gelekt, en maakt Alpi nu drones in China.

De Italiaanse regering heeft inmiddels opheldering aan Alpi gevraagd, en kan mogelijk de hele deal terugdraaien. Vorige maand zette Rome ook al een streep door de overname van een Italiaans zaadbedrijf door Syngenta (in Chinese handen). En voor de zomer verhinderde Rome ook al dat Chinese bedrijven de hand legden op LPE, een Italiaans bedrijf dat chiponderdelen maakt, en op vrachtwagenfabrikant Iveco.

Voor die ingrepen kwam destijds al luid applaus uit Parijs. Of hetzelfde geluid in Berlijn (of in Den Haag) zal klinken als de Fransen en de Italianen hun banden aanhalen, is kwestieus als het gaat om de EU-begrotingsregels. In Berlijn aast de liberale FDP op het binnenhalen van het ministerie van financiën, en dat betekent dat Duitsland bij de herziening van het Stabiliteitspact een precieze koers gaat voeren.

Dus hoe soepel die nieuwe Frans-Italiaans-Duitse as gaat draaien... Het Frans-Duitse verdrag komt precies in de week dat de nieuwe Duitse regering haar coalitieakkoord presenteert.

Foto: Reuters

2. Brexitchef Barnier meldt zich in Franse verkiezingsstrijd

Michel Barnier was als EU-onderhandelaar bij de besprekingen met het Verenigd Koninkrijk over de afwikkeling van de brexit volgens veel lidstaten een Europese kampioen, die pal stond voor de belangen van de Unie. Maar maakte hem dat een Europese federalist? Zijn eerder dit jaar verschenen brexitmémoires geven aan van niet.

En dat blijkt in de aanloop tot de stembusstrijd zeker. Op 4 december moet zijn conservatief-rechtse partij Les Républicains uitmaken wie ze als presidentskandidaat omarmt, en Barnier geldt daarbij in de strijd met Xavier Bertrand en Valérie Pécresse als runner-up.

De 70-jarige veteraan positioneert zich in een daad van geestelijke lenigheid in de hoek waar zijn vroegere tegenspelers in Londen zich ook thuisvoelen. Hij streeft naar een 'moratorium op migratie', en om dat waar te maken wil hij 'juridische soevereiniteit' van het Hof van Justitie van de EU naar Frankrijk terughalen. De Franse rechter moet het laatste woord hebben in asielzaken, suggereerde hij enkele maanden terug, tot consternatie in Brussel.

Deze week omarmde Barnier (net als concurrent Bertrand) de muur die Polen wil bouwen langs de grens met Wit-Rusland, en liet hij de nostalgicus in zichzelf de vrije loop. Vroeger was Frankrijk nog rijk, stelde hij in een opinieartikel in Le Figaro. Maar sinds de socialisten aan de macht kwamen in 1981 ging het bergaf met het land, weet Barnier zeker.

Of hij de kandidatuur voor Les Républicains gaat halen, is onzeker. Als dat gebeurt, en Barnier haalt de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, dan krijgt president Macron (die nu de peilingen leidt) het wel lastiger. Analisten gaan er niet van uit dat de radicaal-rechtse kandidaten Zemmour of Le Pen als zij de tweede ronde halen veel kans maken tegen het staatshoofd.

Wel is duidelijk dat migratie met deze kandidaten hoofdthema bij de campagne zal zijn. Ook via president Macron, die hervorming van het Europees migratiebeleid tot speerpunt heeft verklaard bij het aanstaande Franse EU-voorzitterschap.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Europese Commissie komt dinsdag met een voorstel voor de Europese kapitaalmarktunie. Lees hier wat dat is en waarom de Unie die nodig heeft.

• De Brusselse denktank CEPS belicht woensdag hoe de wijziging van het toetredingsproces tot de EU heeft uitgepakt.

• De Europese christendemocratenkiezen woensdag hun kandidaat voor het voorzitterschap van het Europees Parlement. Esther de Lange (CDA) is in de race; lees dit stuk van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• De Europese Commissie komt donderdag met een nieuwe editie van het Europees Semester, de exercitie waarin ze de lidstaten economisch, budgettair en qua hervormingen de maat neemt. Lees hier de editie van 2020.

• Eveneens donderdag spreken de EU-ministers van economische zaken over aangescherpte regels voor de digitale markten, die met name van toepassing zijn op technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook. Lees ter voorbereiding dit verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• Denktank Bruegel biedt donderdageen webinar over welke begrotingsregels we moeten gaan hanteren na de pandemie. Toevallig heeft het FD daar ook een serie over lopen.

Meer lezen?

Omineus Wat te denken van de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne? Kiev houdt rekening met een aanval komende winter.

Verandering Een anticorruptiepartij won de verkiezingen in Bulgarije. Lees deze analyse over de kansen op een coalitie. President Roemen Radev is ondertussen herkozen.

Steun De Franse regering steunt de door corona zwaar getroffen toerismesector met €1,9 mrd. De bedrijfstak moet wel duurzamer gaan werken.

QED Zoals de vorige editie van Europamania al aankondigde, heeft Brussel Hongarije en Polen per brief om opheldering gevraagd over inbreuken op de rechtsstaat. Het gaat om een formele eerste stap die uiteindelijk kan leiden tot het intrekken van subsidies.

Rood Van oudsher is de relatie tussen sociaaldemocratische partijen en vakbonden innig. Maar de vakbonden moeten er eens over gaan nadenken, staat in deze analyse van economensite Makronom.

