Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: een oude vos verliest nooit zijn streken, een Spaans compromis en ondernemerslust in Hongarije.

1. Toch weer een nieuw truukje van Silvio Berlusconi?

De zakenman-politicus Silvio Berlusconi (85) werd dit jaar een paar keer opgenomen vanwege fysieke malheur. Gezien zijn leeftijd leidt dat altijd tot speculatie of hij het nog zal redden of niet. Maar Berlusconi zelf twijfelt nooit. En hij lonkt nu zelfs naar het presidentschap in Italië.

Premier Mario Draghi is dé favoriet om president Sergio Mattarella (80) in januari 2022 op te volgen. Maar veel partijen twijfelen of het wel zo'n goed idee is om Draghi als staatshoofd te kiezen. Als Draghi naar het presidentieel paleis verhuist, kan dat tot vertraging van hervormingen, en een vervroegde gang naar de stembus leiden.

Voor partijen als de Vijfsterrenbeweging (M5S) en Berlusconi's Forza Italia (FI) is dat laatste nadelig want peilingen geven aan dat ze fors zouden verliezen ten opzichte van de uitslag in 2018. Wat ook tegen vervoegde verkiezingen pleit, is dat veel politici een parlementair pensioen mislopen als er vóór september 2022 een stembusgang plaatsvindt.

Deze regeling is bedoeld ter vergroting van de parlementaire stabiliteit in Italië. Ze moet partijen die snel regeringen wil laten vallen ontmoedigen. De afspraak kan honderden politici treffen die in 2018 voor het eerst een zetel kregen.

Juist van de Vijfsterrenbeweging zitten er veel 'jonge' politici in het parlement. Dus laat Draghi vooral tot de parlementsverkiezingen in 2023 premier blijven, vindt bijvoorbeeld M5S-kopstuk Luigi di Maio. 'Het is van belang dat hij het land blijft leiden', aldus Di Maio. Iets soortgelijks zei M5S-leider Giuseppe Conte onlangs tegen het FD.

Ook Berlusconi vindt dat Draghi op zijn post moet blijven. De premier slaagt erin partijen te verenigen 'die elkaar van nature vijandig gezind zijn', aldus Berlusconi. Kortom: gewoon dóórgaan.

... maar zit Italië daar wel op te wachten?

Hier speelt natuurlijk ook de presidentiële droom van Berlusconi een rol. Uit een recente peiling blijkt dat 'Il Cavaliere' niet slecht scoort als presidentskandidaat. Een enquête van Euromedia Research geeft aan dat 14,2% van de Italianen Draghi als staatshoofd steunt, terwijl 12% Berlusconi wel ziet zitten. Minister van justitie Marta Cartabia scoorde 10,3%.

Berlusconi's krant Il Giornale onthaalde het nieuws dat 'Il Cavaliere' het nog best goed doet bij de Italianen kwispelstaartend. 'Dit ondanks dat links hem steeds probeert te demoniseren', noteerde de krant.

Er is één probleem met die peilingen: de Italianen kiezen niet direct hun staatshoofd. Dat doen de leden van het huis van afgevaardigden, de senaat en 58 regionale vertegenwoordigers. En het gaat om een geheime stemming, wat de exercitie extra spannend maakt aangezien de fractiediscipline dan mogelijk zwak is.

2. Daar is geen woord Spaans bij

De linkse minderheidsregering van de Spaanse premier Pedro Sánchez slaagde er afgelopen week in om steun te krijgen voor de begroting voor 2022. Dit dankzij een waaier van kleinere partijen, waaronder de Catalaanse nationalistische ERC.

In ruil voor de steun, heeft ERC een bijzondere concessie binnengehaald. Streamingdiensten zoals Netflix moeten binnenkort 6% van hun films en series gaan aanbieden in de regionale talen in Spanje, dus Catalaans, Baskisch en Galicisch. Verder introduceert Madrid een belasting van 5% op streamingdiensten. Een gedeelte van de opbrengst is bedoeld voor producties in de genoemde talen.

Oppositiepartijen Partido Popular, Vox en Ciudadanos stemden tegen de begroting. Sánchez' plannen voorzien voor 2022 in overheidsinvesteringen van zo'n €40 mrd, gedeeltelijk dankzij het coronaherstelplan Next Generation EU. Spanje claimt voor de komende jaren in totaal zo'n €69,5 mrd aan Europese subsidies.

De Europese Commissie keurde het Spaanse plan eerder goed. Maar vliegtuigbouwer Airbus heeft felle kritiek uitgeoefend op de regeringsvoornemens, zo bleek donderdag. Madrid gaat voorbij aan investeringen in de lucht- en ruimtevaart, vindt Airbus. Het concern heeft vijf vestigingen in Spanje.

3. Hongaarse pornokoning mengt zich in verkiezingen

De Hongaren gaan pas eind april of begin mei naar de stembus, maar geen dag gaat voorbij of er is verkiezingsnieuws. Vorige week meldde de ondernemer György Gattyán, bekend van een site die 'filmpjes voor volwassenen' uitzendt, zich in de arena. Hij wil in alle 106 kiesdistricten een kandidaat presenteren.

Hongaarse zakenlieden zijn doorgaans niet zo gretig bij het uitdagen van premier Viktor Orbán. Gattyán kreeg het eerder aan de stok met de belastingdienst, toen hij voor zijn pornokanaal een licentieconstructie optuigde op Madeira. De Hongaarse fiscus presenteerde hem een naheffing plus boete van €68 mln. Maar het Hof van Justitie van de EU stelde Gattyán in het gelijk.

De belangen van de ondernemer bevinden zich tegenwoordig in Luxemburg, in het bedrijf Docler Holding. Tegenwoordig is hij ook investeerder, zit hij in het vastgoed en in de IT.

De verenigde oppositie is niet blij met de plannen van Gattyán. We maken alleen kans als we één front vormen tegen Fidesz, zei oppositieleider Péter Márki-Zay. Hij bekritiseerde eerder ook al de satirische partij De Hond met Twee Staarten (MKKP), omdat die bij eerdere verkiezingen stemmen van de 'serieuze' oppositie wegkaapte.

Márki-Zay bood de MKKP eind oktober een parlementszetel, mits de partij zich bij hem zou aansluiten. Maar de satirische partij wees dat af.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Brusselse denktank CEPS biedt dinsdageen webinar over de Europese obligaties die Brussel uitgaf voor het coronaherstelplan en SURE, de Europese regeling voor arbeidstijdverkorting. Nu we toch over obligaties bezig zijn: hoe komt de ECB van de staatsleningen af die de bank eerder opkocht? Verkoop ze aan het euronoodfonds ESM, suggereert deze analyse.

• Het Hof van Justitie van de EU komt dinsdag met een nieuw arrest in de zaak-Rimsevics. Dat was de president van de centrale bank van Letland. Hij kreeg ontslag na aantijgingen van corruptie. Eerder stelde het Hof Rimsevics en de ECB al in het gelijk. Maar er kwam een nieuwe vraag uit Letland.

• De EU-ministers van energie spreken elkaar donderdag over de gerezen stroomprijzen, en over efficiënter gebruik van energie.

• Donderdag krijgt het Europees Hof een advies over het conditionaliteitsmechanisme, waarmee de Europese Commissie lidstaten die de rechtsstaat schenden subsidies kan ontzeggen. Hongarije en Polen vechten de regeling aan. Lees hier de Hongaarse bezwaren tegen het mechanisme, en hier de Poolse.

Meer lezen (en luisteren)?

Mijndroom crasht West-Spanje krijgt geen uraniummijn. Het Spaanse ministerie van ecologische transitie weigert een vergunning aan het Australische mijnbouwbedrijf Berkeley Energia. Zorgen over het milieu leidden tot de weigering.

Jansa's plannetje Slovenië talmde met het benoemen van aanklagers bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Toen het eenmaal zo ver was, bleek dat de regering van de eurokritische premier Janez Jansa ook de wet wil wijzigen om aanklagers zelf te kunnen benoemen. En ze stelde dat de benoemingen tijdelijk waren. Welnee, zeggen juristen. Eens benoemd, blijft benoemd.

Aan de oostgrens De Wit-Russische dictator Loekasjenko heeft migrantenkampen bij de Poolse grens ontruimd, hoewel migranten nog steeds proberen via Wit-Rusland de EU te bereiken. Daar gaat deze podcast van denktank CER over. Ook de Café Europa-podcast gaat over dit thema. Lees ook dit artikel van CEPS-analist Sergio Carrera.

Voor het milieu Betogers in Servië gingen afgelopen weekeinde de straat op om te protesteren tegen vervuilende mijnbouwprojecten. Sla ook dit FD-verhaal er nog eens op na.

Zuidelijke alliantie Europamania vestigde vorige week de aandacht op een nieuw verdrag tussen Italië en Frankrijk. Dit vrijdag bekrachtigde deal meldt bijvoorbeeld dat de landen minder besluiten op basis van unanimiteit in de EU willen. Lees ook dit interview.