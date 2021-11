Europa Tot de laatste snik duwen en trekken aan Brusselse 'big tech-wet' De finale onderhandelingen over een Europese wet die de macht van grote Amerikaanse technologiebedrijven moet inperken staan op het punt te beginnen. De lobby ertegen gaat onverdroten door. Ook het mkb meldt zich plots met zorgen, uit angst voor de neveneffecten van de wet.

