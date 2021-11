Samenleving Nieuwe lockdown snijdt de levensader van Salzburg door In Oostenrijk is maandag de vierde lockdown begonnen. De besmettingscijfers zijn nergens zo hoog als in het Alpenland, in het bijzonder in de regio rond de historische trekpleister Salzburg. Het land neemt drastische stappen die mogelijk navolging krijgen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nieuwe lockdown snijdt de levensader van Salzburg door Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren