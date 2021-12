Economie Adviseurs van de regering luisteren goed naar elkaar, maar praten elkaar niet na (Inter)nationale adviezen aan Nederland, zoals over gevoelige onderwerpen als de hypotheekrenteaftrek, zijn steeds minder vrijblijvend. Praten instellingen zoals het CPB, de Europese Commissie en het IMF elkaar na als ze Nederland adviseren? Critici vinden van wel. Volgens de adviseurs zelf lezen ze elkaars rapporten heel goed, maar hebben ze wel degelijk een eigen geluid.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Adviseurs van de regering luisteren goed naar elkaar, maar praten elkaar niet na Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren