Personalia Welbespraakte mediaman Lindner wil de Duitse schatkist gaan bewaken Voor Christian Lindner is de eerste beoogde ministerpost in zijn leven meteen bingo. Als minister van financiën bewaakt hij de Duitse schatkist, ook tegenover minder rijke Europese lidstaten. En Lindner laat niet over zich lopen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Welbespraakte mediaman Lindner wil de Duitse schatkist gaan bewaken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren