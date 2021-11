Politiek

China's wapenwedloop met de VS gaat ook over Taiwan

China is al jaren bezig zijn militaire achterstand op de VS in te lopen. Het Pentagon schrok kort geleden op, toen bleek dat het land als eerste hypermoderne raketten test. Tegelijkertijd roert China zich in de regio: Taiwan vreest een invasie. 'Het is voor ons een vraagteken of de Verenigde Staten Taiwan echt zullen verdedigen.'