Europa Draghi ontmoedigt Chinese investeringen in Italië Ruim twee jaar geleden tekende Italië een Zijderouteakkoord voor meer Chinese handel en investeringen. Maar daar kwam weinig van terecht. Premier Mario Draghi zet Chinezen van de rode loper in Rome. In hun plaats komen de Fransen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Draghi ontmoedigt Chinese investeringen in Italië Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren