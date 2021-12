Europa 'Het Hof van Karlsruhe is onze beste bondgenoot' Volgens Koen Lenaerts, president van het Europees Hof van Justitie, wordt de discussie over de Europese rechtsorde gevoerd langs simplistische en valse denkbeelden. 'In bepaalde Centraal-Europese lidstaten worden aspecten van de rechtspraak beter toegepast dan in de oude lidstaten.’

