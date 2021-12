Buitenland Spoedoverleg tussen Poetin en Biden moet oplopende spanning over Oekraïne temperen Met de Navo-marineschepen in de Zwart zee en Russische troepenopbouw aan de grens krijgt het slepende conflict tussen Rusland en Oekraïne een explosief karakter. Een videotop van Poetin en Biden moet escalatie voorkomen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Spoedoverleg tussen Poetin en Biden moet oplopende spanning over Oekraïne temperen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren