Zorg Corona blijft, nu moet het echte debat komen Burgers en bedrijven moeten er serieus rekening mee houden dat corona voor langere tijd het leven blijft beheersen. Het is aan de politiek om te komen met een plan voor de lange termijn dat de moeilijke vragen niet uit de weg gaat. 'Het is een maatschappelijke crisis met een gezondheidscomponent, en niet andersom.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Corona blijft, nu moet het echte debat komen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren