Migratie Nooit eerder wilden zoveel mensen weg uit Midden-Amerika Uit Nicaragua, El Salvador, Honduras en Guatemala zijn het afgelopen jaar recordaantallen migranten vertrokken, vooral richting de VS. De Midden-Amerikaanse landen lijden onder armoede of geweld, en hebben alle vier autoritaire of van corruptie beschuldigde bewindvoerders.

