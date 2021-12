Milieu en klimaat Klimaatdoel voor zon- en windparken onverwacht snel in zicht Ondanks vele protesten tegen de komst van zon- en windparken gaat Nederland het klimaatdoel voor duurzame stroom in 2030 waarschijnlijk halen. Gemeenten en provincies zien zelfs ruimte voor meer zonnepanelen en windmolens dan in het Klimaatakkoord afgesproken. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport door het Planbureau voor de Leefomgeving.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Klimaatdoel voor zon- en windparken onverwacht snel in zicht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren