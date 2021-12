Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de Frecciarossa stormt aan, Spanje siddert over stakingen en traineren op zijn Tsjechisch.

Foto: Reuters

1. De Italianen komen

Gaat het dan echt gebeuren? Krijgt de EU dan toch een sneller hogesnelheidsspoornet? Al jaren klinkt de klacht dat de trein voor mensen die groener willen reizen naar Europese bestemmingen, geen serieuze optie is als je haast hebt. Te lang, te duur.

Maar Trenitalia, het staatsspoorbedrijf van Italië, begint komend weekeinde met een snelle dienst tussen Parijs en Milaan. En het concern kijkt ook naar andere bestemmingen in de EU zoals Amsterdam en Brussel, zo meldt de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore.

Wie nu met de trein van Amsterdam naar Milaan wil, is zeker een kleine dertien uur onderweg, met veel overstappen, hetzij in Duitsland en Zwitserland, hetzij in Frankrijk. Dat moet uren sneller kunnen als er in ieder geval een directe hogesnelheidstrein van Parijs naar Milaan rijdt (in de dienstregeling van Trenitalia is de snelle dienst Parijs Gare de Lyon-Milaan overigens nog niet te vinden).

De Italiaanse plannen zijn mogelijk door de liberalisering van de EU-markt voor treinvervoer. Ook speelt mee dat de Franse regering in de strijd tegen klimaatverandering binnenlandse vluchten wil terugdringen. De trein moet de rol van het vliegtuig overnemen.

Trenitalia kijkt volgens Il Sole om die reden ook naar diensten op het traject Parijs-Marseille en Parijs-Bordeaux. De Spaanse spoorwegmaatschappij Renfe heeft zijn oog laten vallen op zuidelijke hogesnelheidsroutes in Frankrijk.

Aan de overkant van het Kanaal hoopt Trenitalia ook te gaan rijden, brexit of niet. Vorige week tekende het HS2-consortium, dat een hogesnelheidslijn tussen Londen Euston en Birmingham bouwt (en later verder naar Manchester), een contract voor de aankoop van 54 treinen (made in the UK) van Hitachi en Alstom. Met de deal is zo'n €2,34 mrd gemoeid. Trenitalia won in 2019 al concessies op routes van Londen naar Glasgow, Edinburgh, Manchester, Liverpool en Chester).

Foto: Reuters

2. Wachten op El Gordo

Je zult de loterij maar winnen en de prijs is niet te innen. Dat scenario wacht mogelijk de winnaars van de populaire kerstloterij El Gordo (‘de dikke’) in Spanje, die een prijzenpot kent van €2,4 mrd. De vierduizend loterijkantoren in het land zijn ontevreden dat hun commissie ‘al zeventien jaar niet verhoogd is’ en ze dreigen op 22, 23 en 24 december voor de tweede keer dit jaar te staken.

Een sluiting van de kantoren verstoort ruw de traditie van El Gordo. Want na de trekking — op 22 december en uiteraard weer met kinderen die al zingend de winnende nummers presenteren — zou het weer een dolle boel worden bij de verkooppunten. Winnaars hossen en drinken bubbels, vergezeld door degenen die niets wonnen maar die wel in zijn voor een feestje.

De commissie van tussen de 4% en 6% van staatsloterijbedrijf Loterías y Apuestas del Estado is niet het enige waar de loterijkantoren en zevenduizend verkooppunten zich druk over maken. Ze ergeren zich aan de onlineverkoop van loten door hun broodheer. En door de coronapandemie daalden de verkopen vorig jaar 17% (oftewel €1,6 mrd). Kleine kans dat dit alles leidt tot hogere commissies. Er vloeide namelijk ook flink minder naar de staatskas (nog wel zo'n €1,84 mrd) en 'Madrid' zal dat niet nog verder willen aantasten, net nu er een nieuwe begroting ligt.

De winnaars van El Gordo kunnen cashen vanaf 26 december, maar door de drie dagen sluiting zal het ‘chaos worden’, dreigen loterijkantoren.

Foto: Reuters

3. Installatie regering Tsjechië is een hindernisrace

Tsjechië heeft een nieuwe premier, Petr Fiala, maar nog geen nieuwe regering. Dat komt doordat president Milos Zeman moeilijk doet over de samenstelling van de ministersploeg. Hij wijst de kandidatuur van Jan Lipavský als minister van buitenlandse zaken af, ook al heeft hij formeel niet het recht op een veto.

Lipavský, van de Piratenpartij, is niet enthousiast over het onderhouden van warme (economische) banden met China en Rusland. Hij wijst bijvoorbeeld op de explosies in 2014 in een munitiedepot in Tsjechië, waarbij volgens Praag de Russische inlichtingendienst GRu was betrokken. Hij heeft ook kritiek op de Israëlische nederzettingenpolitiek.

Maar president Zeman staat bekend om zijn goede relatie met Moskou en Peking, en hij vindt dat Lipavské maar iets anders moet gaan doen. Premier Fiala is de obstructie van de president echter zat, en heeft gezegd dat hij naar het constitutioneel hof stapt als Zeman blijft weigeren Lipavský te accepteren. De installatie van Fiala's regering is voor deze week voorzien.

Commentator Jiri Pehe zei in oktober tegenover deze krant dat de president in weerwil van de grondwet zijn eigen buitenlands beleid heeft ontwikkeld, en dat de vertrokken premier Babis dat heeft toegestaan. 'We hebben nu een buitenlands beleid van de regering, en eentje van Het Kasteel (het presidentiële paleis in Praag, red.).'

Intussen is er nog een andere kwestie. Miljoen Momenten voor Democratie (MCPD), dat de afgelopen jaren actie voerde tegen premier Babis en daarbij in 2019 honderdduizenden mensen op de been bracht, heeft ook moeite met de beoogde ministersploeg. Vorige week publiceerde de organisatie een open brief waarin ze premier Fiala oproept af te zien van de benoeming van Pavel Blazek tot minister van justitie. Reden: Blazek is verdachte in een corruptiezaak in Brno.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Franse president Emmanuel Macron is maandag in Boedapest om te praten met de Hongaarse premier Viktor Orbán en andere regeringsleiders uit de regio. Op dinsdag praten de EU-ministers van Europese zaken over de rechtsstaatproblemen in Hongarije en Polen. De nieuwe Duitse kanselier Olaf Scholz bezocht zondag Polen al.

• Het college van Eurocommissarissen buigt zich dinsdag over nieuwe voorstellen van klimaatchef Frans Timmermans, bijvoorbeeld om de uitstoot van methaan terug te dringen en herziening van de EU-regels voor energiezuinige gebouwen. Verder in de pijplijn: de herziening van de Schengen-regels, een item dat de Franse president Macron ook op zijn verlanglijst heeft staan bij het aanstaande Franse EU-voorzitterschap.

• Het Hof van Justitie van de EU publiceert donderdag een advies over hoe te oordelen in een beroepszaak aangespannen door Fiat Chrysler en Ierland. Zij zijn het niet eens met een arrest van het Gerecht van de EU over staatssteun, lees: een belastingregeling. Houd het hof donderdag scherp in de gaten, want vlak voor de kerstvakantie komt er vaak nog een lawine aan arresten los.

• De EU-regeringsleiders komen donderdag bijeen. Op hun agenda onder meer de energieprijzen, de relatie met Wit-Rusland en de coronacrisis.

