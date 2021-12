Coalitieakkoord Live: Partijen eens over laatste details coalitieakkoord, 13.30 uur presentatie Woensdagmorgen zijn de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie bij elkaar gekomen voor de 'puntjes op de i'. Ze moesten de laatste wensen van hun fracties in het coalitieakkoord zien te frommelen. Rond elven waren ze eruit.

