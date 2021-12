Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Poolse streken, en heugelijk nieuws over de FD-essaywedstrijd over de euro.

1. Poolse minister maakt strijd met EU-Hof persoonlijk...

Dat de Poolse minister van justitie Zbigniew Ziobro niet subtiel is in zijn campagne tegen kritische rechters en de Europese Unie, is algemeen bekend. Maar nu komt er vanuit zijn kamp een nieuwe actie die aangeeft hoezeer de verhoudingen tussen Warschau en Brussel dan wel Luxemburg zijn verstoord. Justitie in Warschau onderzoekt volgens Poolse media namelijk of rechters van het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg hun bevoegdheden hebben overschreden toen zij oordeelden in zaken tegen Polen.

De rechters van het EU-Hof genieten immuniteit, maar dat het openbaar ministerie in één lidstaat ze op de korrel neemt, is natuurlijk ongekend. Het blijft gissen wat justitie in Warschau precies bezielt, maar dat de manoeuvre past in het Ziobro's niet aflatende stroom kritiek op de EU en de Europese rechters is evident. En volgens analisten is de officier van justitie die 'belastende info' over de Europese rechters wil binnenhalen, een enthousiaste en ambitieuze ondergeschikte van Ziobro.

Ziobro, leider van de parlementaire splinter Solidarna Polska die cruciaal is voor de meerderheid van de verder door de rechts-conservatieve PiS gedomineerde regering, dreigde recent met een regen aan Poolse veto's. Ook schort Polen zijn contributie aan de EU op als Brussel blijft weigeren Polen coronaherstelgeld te geven.

Het dreigement over het niet betalen van de Poolse afdracht maakte weinig indruk. Polen krijgt meer Europees geld dan het aan de Unie betaalt. Maar de honende reacties uit Brussel maakten Ziobro er niet minder verbeten om. Volgens Poolse media is hij persoonlijk verantwoordelijk voor het feit dat Warschau de omstreden tuchtkamer, die Ziobro gebruikt om kritische rechters te straffen, nog niet heeft opgedoekt. Zonder sluiting van die tuchtkamer kan Polen de coronaherstelgelden op zijn buik schrijven.

2.... en grijpt dankbaar een Franse publicatie aan...

De onvermoeibare minister van justitie heeft verder twee publicaties van de Franse krant Libération over de Europese Rekenkamer aangegrepen om het Hof van Justitie van de EU aan te vallen. De krant schetste dat een in opspraak geraakt lid van de Europese Rekenkamer een persoonlijke band heeft met president Koen Lenaerts van het Europees Hof, zonder overigens een letter te schrijven over wat daar precies niet aan deugt.

Maar Ziobro en de door de regering inpalmde Poolse raad voor de rechtspraak (KRS) grijpen deze artikelen nu aan om het EU-Hof aan te vallen. De minister vindt dat de Franse krant het bestaan van corruptie bij de hoogste rechterlijke instantie heeft aangetoond, alhoewel de betrokken journalist dat bij hoog en laag ontkent.

Volgens de KRS moet het EU-Hof op non-actief komen te staan tot de zaak is opgehelderd. De Poolse instantie is overigens eerder dit jaar geroyeerd als lid van het Europees Netwerk voor Raden van de Rechtspraak (ENCJ) omdat de raad niet onafhankelijk is.

3 ... terwijl Warschau de persvrijheid een streek levert

Daarmee waren de manoeuvres van de Poolse regering tegen haar critici nog niet voorbij. Vrijdag nam het Poolse parlement plotsklaps, vlak voor het kerstreces, een voorstel aan om de regels voor het buitenlandse eigendom van in Polen opererende media aan te scherpen. Dat zou met name TVN24, de regeringskritische nieuwszender van het Amerikaanse Discovery treffen.

Afgelopen najaar, na forse Amerikaanse en Europese druk, haalde TVN24 op het laatste moment een vernieuwing van haar Poolse zendlicentie binnen. TVN had anders een Nederlandse licentie — het Europese hoofdkantoor van Discovery staat in Amsterdam — moeten gebruiken.

Met de wetswijziging van vrijdag is de crisis rond de zender weer terug. Over het waarom is het gissen. De zaak komt nu op het bureau van de aan de PiS gelieerde president Andrzej Duda te liggen. Hij moet het voorstel ondertekenen. Eerder had Duda geweigerd dat nog te doen. Zondag demonstreerden tienduizenden Polen tegen de 'TVN-wet'. Zij riepen Duda op zijn pen in de la te laten.

De Amerikaanse zaakgelastigde in Polen, Bix Aliu, zei vrijdag te verwachten dat de president leiderschap toont. Vicevoorzitter Vera Jourová van de Europese Commissie dreigt Polen met een nieuwe procedure.

4. De winnaars van de FD-essaywedstrijd

Maar dan nu eindelijk positief nieuws! De FD-essaywedstrijd 'De euro, hoe nu verder' is gewonnen door Marceline Bresson (22). De jury, bestaande uit Mathieu Segers, hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en Europese integratie aan Maastricht University, FD-columnist Mathijs Bouman en FD-hoofdredacteur Perry Feenstra gaven haar essay Ruimte voor verandering de meeste punten. Bresson studeerde onder meer economie in Oxford en was daar voorzitter van de Oxford Economics Society.

Joep Schoenmakers (23), die in Leiden rechtsfilosofie en in Rotterdam internationale economie studeert, sleept met zijn artikel Een euro zonder Europese fiscale bevoegdheden is maar een halve euro de tweede plaats binnen.

De derde plaats ging naar Christian Hoefnagel (23). Hij studeert multidisciplinaire economie in Utrecht, en schreef het essay Het scheefgezakte eurobouwwerk: afbreken of verstevigen?

Het FD plaatst de winnende essays in de edities van 28, 29 en 30 december. De top 3 gaat op 23 december in debat met Jeroen Dijsselbloem, voormalig voorzitter van de Eurogroep, voormalig minister van Financiën en thans voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het FD sprak hem eerder dit najaar in het kader van een reeks gesprekken over de toekomst van de euro (bekijk ook de digitale eurospecial die het FD recent uitbracht).

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van milieu spreken elkaar vandaag, en dan gaat het onder meer over strengere normen voor de uitstoot voor auto's en bestelwagens, batterijen en de klimaatvoorstellen van de Commissie.

• Het Hof van Justitie van de EU geeft dinsdag verdere duiding over de rechten van klanten van luchtvaartmaatschappijen. Deze keer gaat het niet alleen over compensatie bij vertraging van een vlucht, maar ook over vervroeging.

• Net als in Polen speelt in Roemenië een discussie over de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Europees Hof komt dinsdag met arresten over stellingnames van het grondwettelijk hof in Boekarest.

• Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) houdt dinsdag een persconferentie over de stand van zaken bij de bestrijding van het coronavirus. Het woord omikron zal er vaak vallen.

• De Europese Commissie neemt woensdag een besluit of kernenergie en gasprojecten toch kunnen rekenen op groene subsidies. Maar ze kan de beslissing ook nog uitstellen, noteert FD-correspondent Ria Cats.

• Sowieso lijkt woensdag de dag dat de Commissie haar bureau leegruimt. Op de agenda van het college van Eurocommissarissen staat ook een voorstel over eigen middelen om de Europese begroting van inkomsten te voorzien, een plan voor de aanpak van postbus-bv's en het voorstel om een minimumwinstbelasting van 15% in te voeren.

