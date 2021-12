Buitenland De toekomst van ‘onze jongens’ is in het geding De gevolgen van toekomstige dreigingen voor Europa zijn ingrijpend voor de Nederlandse strijdkrachten. Niet alleen forse investeringen in defensie en veiligheid zijn onontkoombaar, ook staat de strijdmacht voor een 'grote transitie'. 'We kunnen simpelweg niet de dingen blijven doen zoals we ze nu doen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De toekomst van ‘onze jongens’ is in het geding Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren