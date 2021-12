Binnenland Niets geleerd van Fortuyn: 'Ons politieke bestel is helemaal kapot' Twintig jaar na de moord op Pim Fortuyn is de samenleving nog altijd niet tot rust gekomen. De kloof tussen burger en politiek is groter dan ooit. 'Geen van de partijen weet het onbehagen en de verdeeldheid te overbruggen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Niets geleerd van Fortuyn: 'Ons politieke bestel is helemaal kapot' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren