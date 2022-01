Coalitieakkoord Geen belastinghervorming, maar de contouren doemen op Op het eerste gezicht verandert het nieuwe kabinet vooral heel veel niet aan het belastingstelsel. Maar aan de horizon worden wel de lijnen van een hervorming zichtbaar. De regering doet nu vooral 'de voorwas' voor de grote dossiers. Door de Hoge Raad-uitspraak over box 3 is de urgentie alleen maar groter geworden.

