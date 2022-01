Europa Cateraar van het Kremlin schurkt graag aan tegen de macht Het Russische huurlingenleger Wagner wordt vaak in één naam genoemd met zakenman Jevgeni Prigozjin. Hij zou de belangrijkste financier zijn van de paramilitairen, die overal opduiken waar Rusland belangen heeft. 'De kok van Poetin', die eerder in verband werd gebracht met een trollenleger, doet wat hij altijd doet: ontkennen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Cateraar van het Kremlin schurkt graag aan tegen de macht Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren