Fiscaal Oeso-belastingbaas: '15% winstbelasting is niet laag, maar extreem hoog' Een historisch en baanbrekend akkoord, zo is de overeenkomst voor een minimum belastingtarief van 15% voor multinationals wereldwijd ontvangen. Namens de Oeso was de Fransman Pascal Saint-Amans de drijvende kracht achter het akkoord. In gesprek met het FD en Trouw blikt hij terug op de totstandkoming van het akkoord en de kritiek daarop van ngo's.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Oeso-belastingbaas: '15% winstbelasting is niet laag, maar extreem hoog' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren