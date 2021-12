Energie Ook na Merkel zegt Duitsland krachtig nee tegen kerncentrales Terwijl Nederland nieuwe kerncentrales overweegt, houdt Duitsland vast aan het besluit uit het tijdperk van Merkel om ze allemaal te sluiten. Dat doet pijn in de portemonnee van de grootste energieslurper van Europa.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ook na Merkel zegt Duitsland krachtig nee tegen kerncentrales Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren