Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In de laatste editie van 2021: Orbán dompelt banken in rouw, Roemenen en Polen de EU, en: het leukste onderzoek van 2021.

Foto: Reuters

1. Orbán doet leuke dingen voor de mensen...

Hongarije gaat over zo'n vier maanden naar de stembus, en omdat Viktor Orbán niet van gokken houdt, zeker niet nu de oppositie verenigd is, haalt de Hongaarse premier alles uit de kast om de kiezer te plezieren. Gepensioneerden, families en jongeren, ze kregen allen al douceurtjes van Orbán.

Maar de kiezer blijft somber gestemd, want ook Hongarije zucht onder inflatie. Dat was al reden voor de premier om in november een bevriezing van de brandstofprijzen van drie maanden aan te kondigen.

Dat hielp misschien wat. Maar de Hongaarse centrale bank zag zich vanwege de inflatie genoodzaakt om stapsgewijs de rente te verhogen, en dat voelt de consument ook. Daarom kwam Orbán vorige week met een nieuwe maatregel: banken mogen een half jaar de hypotheekrente niet verhogen. Dat helpt een fikse groep mensen: ongeveer 36% van alle hypotheken kent een variabele rente.

De aan de beurs van Boedapest genoteerde banken zagen door de maatregel wel de koers van hun aandeel inzakken. Hetzelfde overkwam olieconcern MOL in november, na de bevriezing van de brandstofprijzen.

... en voor zichzelf

Los van leuke dingen voor de mensen, stofte Orbán vorige week ook zijn confrontatiekoers richting de EU opnieuw af. Hij legde een veroordeling van het Europees Hof van het Hongaarse migratiebeleid naast zich neer.

En hij blokkeerde een Europese veroordeling van Milorad Dodik, de Bosnisch-Servische leider die probeert zich te ontworstelen aan het federatieve verband van Bosnië en Herzegovina. Saillant detail: volgens Bosnische media heeft Dodik zijn stappen afgestemd met Olivér Várhelyi, de Eurocommissaris van uitbreiding die de regering-Orbán in 2019 naar Brussel stuurde.

Last but not least: Orbán schoof zijn minister van familiezaken, Katalin Novák, als kandidaat voor het presidentschap naar voren. De termijn van de huidige president, János Áder, loopt volgend jaar af.

De president in Hongarije wijst een premier aan na verkiezingen, bekrachtigt wetten of brengt daar een veto over uit. Verder benoemt de president rechters en de openbaar aanklager. Novak geldt als trouwe volgeling van Orbán.

2. Nu ook Roemeense hoofdpijn voor Brussel...

Orbán is al een probleemdossier voor het Hof van Justitie van de EU, net als Polen. Maar nu schuift ook Roemenië aan. Vorige week oordeelde het EU-hof dat Roemeense rechters in bepaalde gevallen de arresten van het Roemeense grondwettelijke hof naast zich kunnen neerleggen.

Dat is natuurlijk een opvallende uitspraak. De context is hierbij extra relevant. De rechters waren naar Luxemburg gestapt omdat ze zich afvragen of het grondwettelijke hof (de CCR) in hun land wel onafhankelijk is. De CCR had eerder gezegd dat justitie zaken tegen van corruptie en fraude verdachte ministers en andere politici wegens procedurele fouten moest overdoen.

Hierdoor dreigde verjaring van de zaken, en daar wilden de Roemeense rechters een stokje voor steken. Het EU-Hof gaf ze gelijk. Maar het grondwettelijk hof wachtte na dat oordeel niet lang met een tegenzet. Donderdagavond lieten de rechters weten dat hun arresten bindend zijn, en dat nationale rechters oordelen van het hof pas terzijde kunnen schuiven,\ als het parlement de grondwet heeft veranderd.

Kortom: het grondwettelijke hof negeert het Hof van Justitie van de EU, de hoogste rechterlijke instantie van de EU. Saillant detail: Polen trad in deze zaak op aan de kant van de Roemeense justitie op.

Foto: Reuters

... en Polen beleeft een nieuw schandaal

Juist Warschau heeft zich in 2021 steeds verder ingegraven in het conflict met de EU om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de rechtsstaat. Het nieuws uit de Poolse hoofdstad geeft aan dat de rechts-conservatieve regering weinig zin heeft de toon te matigen. Jaroslaw Kaczynski, de leider van de regeringspartij PiS, haalde vorige week bijvoorbeeld hard uit naar de nieuwe Duitse regering. Die is van plan met hervormingen in Europa een 'vierde Rijk' te stichten, zei Kaczynski.

Intussen blijkt dat een Poolse advocaat, een prominente officier van justitie en de campagneleider van de Poolse oppositiepartij PO bij de verkiezingen in 2019 het slachtoffer zijn geweest van een hack met de Israëlische spionagesoftware Pegasus. Het gaat om Roman Giertych, die politici van de Poolse oppositie verdedigde, Ewa Wroszek, een aanklager die zich meermaals kritisch heeft uitgelaten over de Poolse regering en de senator Krzysztof Brejza.

Giertych procedeert ook namens een Oostenrijkse zakenman in een saillant corruptieschandaal. Daar zou Jaroslaw Kaczynski ook bij betrokken zijn, claimt de advocaat. Vandaar de hack, zegt hij.

Brezja's telefoon zou in 2019 ruim dertig keer zijn gehackt. De staatszender TVP publiceerde vervolgens sommige van zijn tekstberichten, maar manipuleerde die, zegt Brezja.

De regering ontkent noch bevestigt of ze de software gebruikt. De ontdekker van de hack, het Citizen Lab van de Universiteit van Toronto, sluit niet uit dat meer mensen zijn gehackt.

Foto: Reuters

3. Het leukste onderzoek van 2021

Toegegeven, deze nieuwsbrief komt uit na kerst. U bent de overtollige calorieën vast nog kermend aan het verwerken. Maar toch gaan we het nog even hebben over eten, en met name culinaire eigenheid in de machtigste EU-lidstaat. Het leukste onderzoek van de Duitse denktank IW in 2021 gaat namelijk over... Kartoffelsalat. Een derde van de Duitsers schijnt namelijk op kerstavond aardappelsalade te eten, met worstjes.

Dat klinkt niet echt uitbundig eigenlijk. Maar 24 december is in Duitsland nog een werkdag, en daarom komt er iets relatief simpels op tafel, weten ze bij IW. Omdat die denktank nu eenmaal veel onderzoekt, heeft ze in beeld gebracht of de Kartoffelsalat-prijzen regionaal verschillen. En inderdaad: bij de Bodensee leg je €6,24 voor het mengsel van aardappel, mosterd, mayonaise, ingelegde komkommer, yoghurt en uitjes neer (plus de worst natuurlijk).

Maar in het voormalige Oost-Duitsland ben je veel goedkoper uit. Zo doet in de regio Leipzig een maaltje iets meer dan €5. Een kwestie van minder koopkracht en lagere winkelhuren, meent het IW. De Duitse interne markt voor Kartoffelsalat werkt dus nog niet optimaal, zou je ook kunnen concluderen.

Dit onderzoek biedt perspectieven. Gaarne ontvangt Europamania voor eind 2022 onderzoek naar de regionale prijzen van pavo asado, foie gras, capitone dan wel de oer-Hollandse gourmetschotel. Lees ook dit FD-verhaal over de duurdere kerst. En bekijk hier de foto's van het kerstmaal dat de Duitse musicus Frank Zander voor daklozen organiseerde (zonder Kartoffelsalat, dat wel).

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• In Brusssel is deze week weinig te beleven. Maar vanaf woensdag publiceert het FD de drie winnende artikelen van de FD-essaywedstrijd 2021. Dit keer was het thema De Euro, hoe verder. Houd deze pagina scherp in de gaten. En lees ter voorbereiding ook nog deze kritische beschouwing van denktank ZEW, en bekijk de digitale eurospecial van het FD.

Meer lezen (en luisteren)?

De centen Italië krijgt het meeste geld uit het Europese coronaherstelpakket. Steden moet meer zeggenschap over de steun krijgen, staat in deze publicatie van het onderzoeksinstituut Ispi.

Zeepbel De Duitse denktank DIW onderzocht de vastgoedmarkt in 114 Duitse steden. De prijzen zijn geïnflateerd, is de conclusie.

Oud geleerd In Italië zijn plannen om een oud idee voor een waterkrachtcentrale van de vader van Albert Einstein, Hermann, nieuw leven in te blazen.

Aha-Erlebnis Altijd al willen weten hoe dat zit, Duitsers en Kerstmis? Luister de podcast van het Duitsland Instituut.

His master's voice Een Portugese bondgenoot van de Hongaarse premier Viktor Orbán heeft een meerderheidsbelang gekocht in het mediabedrijf Euronews. De zender houdt vol onafhankelijk te blijven.

Het beloofde land De podcast Tales from the Border belicht hoe migranten en vluchtelingen hun weg richting de EU en het Verenigd Koninkrijk proberen te vinden.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Europamania kwam in 2021 mede tot stand dankzij de hulp, raad, inzet en letters van Jasper Houtman, Sofie van Westrenen, Robert Mulders, Daan Ballegeer en Joyce de Thouars. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.