Buitenland De Franse president is zijn levensverzekering kwijt Volgende maand zal Emmanuel Macron bekendmaken dat hij kandidaat is voor zijn eigen herverkiezing. De strijd wordt zwaarder dan gedacht, vooral door de dreiging van Valérie Pécresse, de kandidaat van centrum-rechts.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De Franse president is zijn levensverzekering kwijt Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren