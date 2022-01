Buitenland Met financiële wapens kunnen de VS en Europa Rusland raken De VS kwamen al met financiële sancties tegen Rusland na de samentrekking van meer dan honderdduizend Russische militairen aan de grens met Oekraïne. Europa kan in navolging daarvan nog meer deuken in een pakje boter slaan. Sancties zullen het wapen zijn om Russische agressie mee te pareren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Met financiële wapens kunnen de VS en Europa Rusland raken Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren