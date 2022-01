Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: spanningen aan de Europese grens en aan de onderhandelingstafel, en over electorale spanning.

Foto: Reuters

1. Een gure wind uit het oosten...

Wis de herinnering aan verboden vuurwerk, oliebollen en goede voornemens maar van uw harde schijf, en betreed 2022 met een realistische blik en een dikke jas aan tegen de gure wind uit het oosten. Want de spanning over de Russische troepenmacht ten noorden van Oekraïne is de afgelopen dagen niet bepaald afgenomen.

Donderdag overlegden de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse collega Joe Biden telefonisch over Poetins eisen. Biden zei dat een Russische invasie van Oekraïne tot zware sancties jegens Moskou zal leiden. Poetin zal een zware prijs betalen, aldus Biden. 'We zullen onze militaire aanwezigheid in Europa vergroten.' Zondagavond herhaalde hij zijn waarschuwingen aan Rusland in een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Zijn Russische collega zei medio december dat Oekraïne nooit mag toetreden tot het westerse militaire bondgenootschap Navo. Hij eiste ook dat het Westen Kiev geen militaire steun meer geeft, en dat de Navo wapens en manschappen terugtrekt uit landen die na 1997 toetraden tot het bondgenootschap. Dat zijn met name landen die aan Rusland grenzen, zoals Polen en de Baltische staten. Effectief breidt Rusland daarmee zijn invloedssfeer uit.

Sommige waarnemers betichten Poetin van expansielust, volgens anderen droomt Poetin van de herrijzenis van de Sovjet-Unie, terwijl andere analisten stellen dat een Russische invasie van Oekraïne niet ophanden is. Voor buurlanden van Rusland en de Navo maakt dat allemaal niet uit: ze vinden Poetins eisen onacceptabel. We maken zelf wel uit of we toetreden tot de Navo of niet, zei de Finse president Sauli Niinistö in zijn nieuwjaarstoespraak. De Finse regering besloot in december tot de aanschaf van 64 Amerikaanse F35-gevechtsvliegtuigen.

Het staatshoofd hekelde daarbij dat Poetin en Biden met elkaar spreken over wat een Europees veiligheidsvraagstuk is. Europa kan met zijn buitenlandbeleid niet aan de zijlijn blijven staan, vond hij: 'De EU moet geen genoegen nemen met de rol van het technisch coördineren van sancties.'

Hetzelfde geluid klonk van Manfred Weber, het Duitse kopstuk van de EVP-delegatie in het Europees Parlement, en van Josep Borrell, de buitenlandchef van de EU. Europa wil niet alleen maar toeschouwer zijn, zei Borrell.

Rusland en de VS spreken elkaar over Poetins eisen op 9 en 10 januari. Op 12 januari is er een overleg tussen Moskou en de Navo; een dag later schuiven EU-lidstaten aan voor een conferentie met de Russen en de Amerikanen.

Foto: ANP

... die zich ook in Duitsland laat voelen...

De sancties waarover Biden het heeft, zouden ook van toepassing kunnen zijn op Nord Stream 2, de gaspijp tussen Rusland en Duitsland die klaar is, maar die de juiste vergunning nog ontbeert. De druk op de nieuwe Duitse regering om de pijpleiding niet in bedrijf te nemen, is groot.

Rusland laat zich in dit spel niet onbetuigd. 'De nieuwe verbinding zal er zeker toe bijdragen dat de gasprijzen in Europa zich stabiliseren', zei president Poetin vorige week. De pijp is klaar, merkte hij nog maar eens op. Ondertussen mengt ook het Russische staatsgasbedrijf Gazprom zich in de discussie.

Duitsland dreigt intussen een nieuw conflict met Moskou te krijgen. Dat gaat over RT, de Russische staatszender die volgens zijn critici samenzweringstheorieën en nepnieuws verspreidt en een vehikel is van het Kremlin. RT wilde een Duitstalig kanaal beginnen, maar een poging om de Duitse markt te bedienen met een Luxemburgse licentie, mislukte afgelopen zomer.

Toen het kanaal via een Servische licentie in december begon uit te zenden, blokkeerde YouTube de Duitse RT-uitzending, en staakte het satellietbedrijf Eutelsat vlak voor kerst de doorgifte. De toezichthouder MABB begon een onderzoek naar de Russische zender.

Dit alles viel verkeerd in Moskou. De Russische ambassadeur in Duitsland, Sergej Netsjajev, hint nu op represailles. Welke? 'Er zijn zo veel Duitse journalisten in Rusland', mijmerde de diplomaat in een gesprek met het Duitse persbureau DPA. Hij wilde niet ingaan op het bericht dat het Kremlin Deutsche Welle, de Duitse nieuwszender die een Russischtalige afdeling plus een redactie in Moskou heeft, in het vizier heeft.

Foto: AFP

2... en in Parijs steekt een Europees briesje op

Frankrijk bekleedt sinds 1 januari het roterende EU-voorzitterschap, en dat leidde de eerste dagen van het nieuwe jaar direct tot een rel. Om het begin van het voorzitterschap te markeren, was de Arc de Triomphe blauw verlicht, en hing er een Europese vlag aan het monument.

Maar de radicaal-rechtse Marine Le Pen van Rassemblement National vond die vlag een aanval op de Franse eer, natie en soevereiniteit, en dreigde naar de Franse raad van state te stappen. De vlag verdween zondag, volgens planning, zo claimde staatssecretaris van Europese zaken Clément Beaune.

Wat bij de vlagkwestie uiteraard ook speelde, is dat Frankrijk in april naar de stembus gaat om een nieuwe president te kiezen. Daarin zijn de rechtse kandidaten Marine Le Pen, Éric Zemmour en Valérie Pécresse de belangrijkste uitdagers van president Macron.

Die grijpt het Franse voorzitterschap van de EU aan om Frankrijk (en zichzelf) nog eens op de kaart te zetten. Parijs heeft zo'n vierhonderd EU-gerelateerde bijeenkomsten gepland. Macron wil zaken doen over hervorming van het Schengen-gebied, progressie boeken bij hervorming van de regels voor migratie, de discussie over strategische autonomie van de EU verder brengen (denk: meer Europese chips) en inzetten op verdere regulering van techbedrijven.

En tussendoor moeten de Fransen dus ook nog een nieuwe president en nieuw parlement kiezen.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• Houd Vladimir Poetin en Joe Biden scherp in de gaten.

• Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter Charles Michel van de Europese Raad zijn donderdag op bezoek bij de Franse president Emmanuel Macron, vanwege het begin van het Franse EU-voorzitterschap.

Meer lezen (en luisteren)?

De alliantie Luitenant-admiraal Rob Bauer, een hoge adviseur van de Navo, schoof aan bij een podcast van de Amerikaanse denktank CSIS. Onderwerp: hoofdtaken van het bondgenootschap. De podcast is bedoeld als voorbereiding op de Navo-top in Madrid in juni van dit jaar.

Lege schappen Voedingsmiddelenfabrikanten voeren vanwege de inflatie een verbeten gevecht met Duitse supermarkten over inkoopprijzen, meldt Handelsblatt.

De voetsporen Wordt Friedrich Merz de echte opvolger van Angela Merkel bij het CDU? Lees het interview dat hij had met de Frankfurter Allgemeine en oordeel zelf.

Kernsplijting Atoomstroom en aardgas gelden volgens de EU-regels voorlopig als duurzaam en kwalificeren zo als 'groene' investeringen, zo lekte afgelopen weekeinde uit. De kwestie leidt tot oproer in de nieuwe Duitse regering, terwijl ook Spanje de voorstellen afwijst. In Polen klinkt gejuich.

Cruciaal Januari is de maand waarin moet blijken of de Italiaanse premier Mario Draghi aantreedt als president van Italië. Maar wat zou dat betekenen voor het Italiaanse coronaherstelplan en de hervormingen in Italië? Lees dit stuk van FD-medewerker Catherine de Vries en dit artikel van FD-correspondent Anouk Boone.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.