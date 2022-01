Fiscaal Marnix van Rij mag het nu zelf gaan doen als staatssecretaris fiscaliteit De tickets terug naar Sint Eustatius lagen al klaar, bezwoer Marnix van Rij wekenlang aan iedereen die vroeg of hij kandidaat was voor het nieuwe kabinet. Maar een staatssecretariaat Fiscaliteit bleek de CDA'er én fiscalist niet te kunnen weerstaan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Marnix van Rij mag het nu zelf gaan doen als staatssecretaris fiscaliteit Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren