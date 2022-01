Buitenland Het schokkende aan de Capitoolbestormers is hoe doorsnee ze waren Een jaar na 6 januari 2021 is de verwerking van de gebeurtenissen in Washington nog in volle gang. De geweldplegers waren grotendeels doodgewone burgers, blijkt tijdens rechtszaken. Dat roept de vraag op hoe makkelijk manipuleerbaar het Amerikaanse volk is, en wie daar (nogmaals) zijn voordeel mee zal doen. '6 januari was een slechts een oefening.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het schokkende aan de Capitoolbestormers is hoe doorsnee ze waren Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren