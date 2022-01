Buitenland Poetin eist het onmogelijke in pokerspel om Oekraïne Het is de grootste crisis sinds het einde van de Koude Oorlog. En een oplossing voor het conflict tussen Rusland en het Westen over de toekomst van Oekraïne is niet in zicht. Poetins wapengekletter maakt de Navo nerveus, maar toegeven aan zijn eisen is geen optie.

