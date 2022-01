Europa Zwitserse kantons zijn handelsimpasse met Brussel beu Onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag met de EU werden vorig jaar mei door Zwitserland afgebroken. Een automatische toepassing van EU-wetgeving vormde voor de Zwitsers het grootste struikelblok. Maar een plan B is er niet. Dat maakt de Zwitsers inmiddels knap nerveus.

