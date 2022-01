Pensioenen Hoe de AOW uitgroeit tot kopzorg van Rutte IV Tijdens de verkiezingscampagne speelden pensioen en AOW nauwelijks een rol. Maar het nieuwe kabinet is nog maar net aan de slag en de gemoederen rond het staatspensioen lopen hoog op. Wordt de AOW de 'dividendbelasting' van Rutte IV?

