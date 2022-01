Europa Europa mist een spelverdeler in crisissituaties De EU moet vanaf de zijlijn toekijken hoe de VS en Rusland onderhandelen over de Oekraïne-crisis. Kan het blok zijn belangen beter behartigen met een Europese veiligheidsraad? Het oorspronkelijk Frans-Duitse idee voor zo'n instantie krijgt nu weer momentum. Maar wat doet zo'n veiligheidsraad? En wie zit er in?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Europa mist een spelverdeler in crisissituaties Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren