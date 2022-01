Europa In de Oekraïense havenstad Marioepol groeit de spanning Dicht bij de Krim en dicht bij de Russische grens. Marioepol ligt op een voor Rusland heel strategische plek. Mocht het tot oorlog komen, dan kan de stad een invasiemacht verwachten. Maar de bevolking toont zich strijdvaardig.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: In de Oekraïense havenstad Marioepol groeit de spanning Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren