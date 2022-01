Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: meer drukte bij de Europese grenzen, omstreden Hongaarse reislust en de keerzijde van Spaanse aardbeien.

1. Meer vluchtelingen in aantocht

Als het in de Oekraïnecrisis werkelijk tot oorlog komt, moet Europa rekening houden met een nieuwe vluchtelingenstroom. Maar ook als de zaak met een sisser afloopt, moet de Europese Unie in 2022 rekening houden met een toename van het aantal migranten en vluchtelingen, zo stelt het International Center for Migration Policy Development (ICMPD) in een vorige week verschenen rapportage.

De in Wenen gevestigde denktank stelt bijvoorbeeld dat dit jaar pas echt te merken zal zijn dat de taliban in Afghanistan de macht hebben overgenomen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR schat het aantal Afghaanse vluchtelingen op 2,6 mln. Zo'n 90% bevindt zich in Iran en Pakistan; in Turkije zijn nu 300.000 Afghanen. Volgens het ICMPD is het 'hoogst waarschijnlijk' dat er zich dit jaar meer Afghanen zullen melden in Turkije en de EU.

Ook Syriërs komen mogelijk in groten getale aan in de Unie. Het geweld in het noordwesten van Syrië is opgelaaid, en een uitzicht op normalisering van de veiligheidssituatie is er niet. Turkije vangt al 3,7 miljoen Syriërs op, Libanon 0,8 miljoen. Beide landen zijn er economisch niet goed aan toe, waardoor de kans bestaat dat Syrische vluchtelingen er gaan vertrekken. In 2021 groeide het aantal Syrische asielaanvragen in de EU al met 71% ten opzichte van 2020, en die trend zet zich voort, verwacht de migratiedenktank.

Ook de situatie in Libië, van waaruit veel vluchtelingen en migranten richting Italië vertrekken, blijft onzeker. Weliswaar kwam er in 2021 een einde aan gevechten tussen strijders van de regering in Tripoli en het leger van de krijgsheer Haftar, maar van verkiezingen kwam niets terecht. Ook hebben buitenlandse militairen het land niet verlaten.

Verder moet Spanje rekening houden met de komst van meer vluchtelingen en migranten uit Noord-Afrika, denkt het ICMPD. Kortom: houd er rekening mee dat de EU flink meer 'illegale grensoverschrijdingen noteert dan de bijna 200.000 van 2021 (en dat aantal was 56,7% hoger dan in 2020).

Eind 2021 haalde vooral de pogingen van de Wit-Russische dictator Loekasjenko om de EU onder druk te zetten door migranten naar de grens met Polen te brengen de media. Het ICMPD sluit niet uit dat andere landen dezelfde truc uithalen.

2. Orbán gaat naar Moskou, oppositie hoopt dat hij er blijft

Terwijl premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse zaken dinsdag een bezoek brengen aan Kiev (lees het verhaal van FD-correspondent Cor de Horde), accentueert de Hongaarse premier Viktor Orbán opnieuw zijn eigenwijze buitenlandse beleid. Hij gaat dinsdag op bezoek bij de Russische president Vladimir Poetin.

De timing van Orbáns bezoek is gezien de Oekraïnecrisis opmerkelijk. Maar Orbán wil graag praten over extra Russische gasleveranties, liet hij eind vorige week weten. Vorig jaar sloot Hongarije een tienjarig contract met Gazprom; Boedapest wil dat nu openbreken.

De verenigde oppositie in Hongarije is vanwege het voorgenomen bezoek in alle staten. Hongarije is sinds 1999 lid van de Navo, maar Rusland eist dat de Navo troepen en materieel terugtrekt uit landen die in 1997 nog geen lid waren van het militaire bondgenootschap. Rusland vraagt 'ons om onze bondgenoten te verraden, onze soevereiniteit op te geven en onze militaire verdediging op te geven', stelde de oppositie in een verklaring. Ze vindt dat Orbán het gesloten front van de Navo verbreekt en het bezoek moet afzeggen.

Daar had de Hongaarse regering de afgelopen dagen weinig zin in. Extra gas komt goed uit voor de verkiezingen, te houden op 3 april.

De oppositie vindt dat als Orbán toch naar Poetin gaat, hij in Moskou mag blijven. Ondertussen hebben de VS Boedapest gevraagd of Washington tijdelijk duizend Amerikaanse militairen in het land kan stationeren. Dat heeft de regering-Orbán in beraad.

Orbán bezocht overigens zaterdag een top van eurokritische partijen in Madrid, en hij trof daar onder anderen Marine Le Pen van Rassemblement National, de Poolse premier Mateusz Morawiecki (PiS), Rob Roos (JA21) en Santiago Abascal (Vox). Het motto van de bijeenkomst was 'Verdedig Europa', en premier Morawiecki verwees daarbij mede naar de Russische dreiging bij Oekraïne. Maar Marine Le Pen, een bondgenoot van Moskou die eerder de Russische annexatie van de Krim in 2014 wettig noemde, weigerde de verklaring over Oekraïne te ondertekenen.

3. Rumoer om Andalusische aardbeien (en flora en fauna)

Gaan aardbeien voor, of de flora en fauna in een beschermd natuurgebied? Daar is controverse over ontstaan in de Spaanse provincie Andalusië. Een rechtse coalitie van Partido Popular, Vox en Ciudadanos wil het illegale watergebruik van fruittelers in het natuurgebied Doñana legaliseren.

Dit ondanks een arrest van het Hof van Justitie van de EU van vorig jaar. Dat bepaalde dat Spanje jarenlang niet aan de Europese regels heeft voldaan door het onttrekken van water aan de Doñana door boeren onvoldoende aan te pakken.

Maar de rechtse politieke alliantie legt dat arrest naast zich neer. Ze wil het areaal waar het legaal is te irrigeren met water uit de Doñana uitbreiden met 1460 hectare, ten gunste van telers van aardbeien en bessen. De linkse partij Unidas Podemos (UP) heeft aan de bel getrokken in Brussel. De lokale afdeling van de sociaaldemocratische PSOE — in Madrid de coalitiepartner van UP — zou geen problemen hebben met het plan.

Ook het Wereldnatuurfonds Spanje sloeg alarm en heeft aangeklopt bij de Europese Commissie. De organisatie stelt dat het voorstel van de rechtse partijen in Andalusië het arrest van het EU-Hof met de voeten treedt.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Europese Rekenkamer komt maandag met een evaluatie van de energiebelasting in de EU en de beprijzing van CO₂.

• De EU-gezant voor de dialoog tussen Servië en Kosovo, Miroslav Lacjak, en zijn Amerikaanse collega Gabriel Escobar, voeren van maandag tot woensdag besprekingen in Pristina om het overleg tussen de Servische en Kosovaarse regering nieuw leven in te blazen.

• Het Gerecht van de EU spreekt zich woensdag uit in een beroepszaak aangespannen door Scania, nadat deze truckfabrikant in 2017 een boete van €880,5 mln had gekregen wegens deelname aan een kartel.

• Denktank Bruegel biedt woensdag een onlinedebat over hoe de VS, China en de EU bedrijven ondersteunen met subsidies.

• Hoe staat het met de Schotse onafhankelijkheidsdroom? Volg donderdag daarover dit webinar. Op dezelfde dag bij de Brusselse denktank EPC: hoe staat het met de door inflatie geplaagde Turkse economie?

• Hoe ziet de Europese Centrale Bank de inflatie? Donderdag licht president Christine Lagarde dat opnieuw toe.

