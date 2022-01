Europa Een snelle aanval op Oekraïne ligt niet voor hand Is er nog de-escalatie mogelijk in de Oekraïnecrisis? Het Westen en Oekraïne lijken niet bereid in te gaan op de belangrijkste Russische eisen, zoals de belofte dat Oekraïne nooit toetreedt tot de Navo, en verminderde Navo-aanwezigheid in Oost-Europa. Maar een onmiddellijke escalatie? Onwaarschijnlijk, zeggen analisten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Een snelle aanval op Oekraïne ligt niet voor hand Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren