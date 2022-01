Buitenland Italië handhaaft status quo met herverkiezing Mattarella Na een politieke impasse van bijna een week herkiest Italië de huidige president Sergio Mattarella. De tachtigjarige jurist had zijn verhuisdozen al klaar staan, maar aanvaard plichtsgetrouw zijn opdracht. Een stabiele politieke situatie lijkt hiermee, voorlopig, gegarandeerd.

