Buitenland 'Kleurloze leiders moet je koesteren' Politicoloog Brian Klaas schreef een wervelend boek over macht en machtsmisbruik. Hij waarschuwt: ook een gezonde politieke cultuur als de Nederlandse kan snel verziekt raken. Tijdig rouleren is dus noodzakelijk. 'Het idee dat je “dronken van macht” bent is niet alleen maar beeldspraak, het is een meetbaar neurologisch verschijnsel.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Kleurloze leiders moet je koesteren' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren