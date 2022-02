Haags weekverhaal De reset van box 3 is een godsgeschenk voor Marnix Van Rij Marnix van Rij balanceerde bijna zijn hele leven op het breukvlak van zijn passie voor politiek en zijn liefde voor fiscaal recht. Nu komen ze samen. Het box 3-debacle is voor de nieuwe staatssecretaris van Financiën een droom die uitkomt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De reset van box 3 is een godsgeschenk voor Marnix Van Rij Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren