Buitenland Economisch heeft Oekraïne Rusland al de rug toegekeerd Oekraïne lonkt naar de Navo en de Europese Unie. Moskou wil koste wat kost voorkomen dat Kiev zich aansluit bij het westen. Maar economisch hebben de Russen hun greep op het land al grotendeels verloren. Oekraïne kiest voor Europa, én voor China.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Economisch heeft Oekraïne Rusland al de rug toegekeerd Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren