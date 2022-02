Fiscaal

Nederland loopt uit de pas met lage belasting op vermogen

Het kabinet moet een list verzinnen om het begrotingsgat te dichten dat is ontstaan nadat de Hoge Raad in december de vermogenstaks had afgeserveerd. De meeste politici en experts vinden dat de oplossing in de vermogenssfeer moet worden gezocht, want daar is de belastingdruk in Nederland laag. Klopt dat?