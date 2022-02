Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: pakt de Europese Commissie lidstaten echt hard aan? Plus: een opsteker voor Italië en een tegenvaller voor Liechtenstein.

Foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen

1. Brussel houdt de lidstaten scherp bij de les...

Zo goed als elke maand komt de Europese Commissie met een pakketje waarschuwingen aan de EU-lidstaten. Brussel is immers de hoeder van de Europese verdragen en dient te checken of hoofdsteden wel doen wat ze Europees beloofd hebben. En indien nodig te handhaven.

Na een waarschuwing en een definitieve aanmaning zonder gewenste reactie, kan Brussel een lidstaat voor het Hof van Justitie van de EU slepen. Dat komt geregeld voor; vooral brisante zaken waar dwangsommen om de hoek komen halen dan de media.

Het maandelijkse 'inbreukpakket' biedt elke keer verrassende inkijkjes in de wondere wereld van Europese regels. Om een voorbeeld te noemen: dat er een habitatrichtlijn is voor beschermde flora en fauna wisten we, en dat Nederland ermee worstelt ook. Maar dat Nederland volgens Brussel te weinig doet om, zoals de habitatrichtlijn vereist, bruinvissen te beschermen, was tot vorige week niet bekend.

In het inbreukpakket van februari zit dus een bruinviswaarschuwing richting Den Haag. Ook doen we te weinig tegen illegale visserij, vindt de Commissie. Verder krijgt Den Haag een waarschuwing over rammelende Nederlandse regelgeving over de energieprestaties van gebouwen.

Nog meer saillants? Zeven lidstaten hebben kaarten voor overstromingsrisico's niet op orde. Vijftien lidstaten doen te weinig tegen invasieve soorten (beestjes en plantjes die niet in de Europese flora en fauna thuishoren en daardoor grote schade kunnen aanrichten). Malta moet naar het Hof wegens rammelende regelgeving over afvalwater.

Foto: ANP/Mary Evans Picture Library

... alleen een stuk minder dan vroeger

Als je zo'n inbreukoverzicht ziet, denk je dat Brussel de lidstaten er doorlopend met de karwats van langs geeft. Maar uit een recent gepubliceerd artikel van de politicologen Tommaso Pavone en Dan Kelemen blijkt dat de Commissie al sinds 2004 juist minder assertief is richting de lidstaten.

Vorig jaar onthulden ze al een deel van hun onderzoek. Dat geeft aan dat vanaf 1970 tot begin deze eeuw het aantal inbreukprocedures jaarlijks groeide. Maar tussen 2004 en 2018 was sprake van een daling met 67%; het aantal inbreuken dat bij het Europees Hof terecht kwam nam zelfs met 87% af.

Volgens Pavone en Kelemen is de Commissie zich politieker gaan gedragen. Ze had minder zin om ruzie te maken met de lidstaten, omdat de conflicten over inbreuken het overleg met hoofdsteden over nieuwe regelgeving zouden kunnen schaden.

De waterscheiding had plaats toen José Manuel Barroso in 2004 aantrad als voorzitter van de Europese Commissie. Volgens ruim twintig vertrouwelijke gesprekken die Kelemen en Pavone met insiders hadden, kwam Barroso onder zware druk te staan van regeringsleiders. De Portugees vergrootte daarop de macht van het secretariaat-generaal van de Commissie om procedures van de directoraten van de Commissie af te remmen. Daardoor raakte 'Brussel' ook politieker.

Barroso introduceerde ook een andere vorm van geschillenbeslechting. Lidstaten en Commissie moesten met elkaar proberen een oplossing te vinden, in plaats van dat Brussel zich direct als handhaver opstelde.

Barroso's opvolger Jean-Claude Juncker was minder enthousiast over deze methode. Maar volgens Kelemen en Pavone hebben ambtenaren in de Commissie na al die jaren in hun oren geknoopt dat wie een inbreukprocedure wil lanceren, zich niet populair maakt.

Natuurlijk zijn er ook alternatieve verklaringen. Misschien waren de lidstaten wel wat preciezer bij het omzetten van Europese regels, en was er minder handhaving nodig? Onwaarschijnlijk, denken de twee onderzoekers.

2. Italië noteert opvallend meevallertje

Vraag een Nederlander welk euroland er qua financiën slecht aan toe is, en de kans is groot dat de namen van Griekenland en Italië vallen. En inderdaad, de staatsschuld van die twee landen ligt hoog. Maar dinsdag, als Rome de staatsschuldquote over 2021 bekendmaakt, komt er goed nieuws uit Italië, hintte premier Mario Draghi vrijdag.

Ignazio Visco, president van de Italiaanse centrale bank, bevestigde dat zaterdag. Want de schuld van Italië was in 2021 niet zoals voorzien 153,5% van het bruto binnenlands product, maar rond de 150%. En dat komt door het sterke herstel van de economie, zei Visco. Let wel, die groeide in 2021 flink zonder noemenswaardige invloed van het Italiaanse coronaherstelplan — het effect daarvan moet nog grotendeels komen.

Italië kan het mooie nieuwtje wel gebruiken. De rente is de afgelopen weken opgelopen vanwege vragen over hoe de Europese Centrale Bank op de stijgende inflatie reageert.

3. Liechtenstein blijft procederen tegen Tsjechië

Een tegenslag voor de familie Liechtenstein, die het gelijknamige Alpenstaatje bestuurt. De Liechtenstein Stichting begon in 2018 met een serie rechtszaken in Tsjechië om compensatie te krijgen voor de onteigening van bezit van prins Franz Josef II, vorst van Liechtenstein in 1945. Maar vorige week wees een rechtbank in Breclav, een stadje ten zuiden van Brno, een van de claims vanuit het Alpenstaatje van de hand.

Dat was niet de eerste juridische tegenvaller. De zaak sleept al heel lang. Na de Duitse nederlaag onteigende Tsjechië bezittingen van mensen die in de boeken stonden als Duits. En dat gold voor Franz Josef II. Zijn verdediging dat hij helemaal geen Duitser was, maar alleen Duitstalig, sorteerde destijds geen effect.

De onteigende grond is qua oppervlakte tien keer zo groot als Liechtenstein nu is. Al heel lang probeert de familie Liechtenstein het bezit terug te krijgen, of compensatie daarvoor te krijgen. In 2001 oordeelde het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat het in een zo'n zaak niet bevoegd was. Maar daarmee was de kous niet af.

Begin 2020 wees het Constitutioneel Hof in Brno in een testzaak een claim van Liechtenstein over een stuk bos in Tsjechië af. Daarna begon het prinsdom bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg een zaak tegen Tsjechië. Land vs land, dat is zeldzaam, zo onderstrepen specialisten.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De diplomatie in de Oekraïne-crisis maakt overuren. Maandag is de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Kiev, dinsdag bezoekt hij de Russische president Poetin.

• Het Europees Parlement debatteert dinsdag over Pegasus, de Israëlische spionagesoftware waarvan journalisten in Hongarije en de oppositie in Polen het slachtoffer werden. Lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats.

• Het Hof van Justitie maakt woensdag bekend of het conditionaliteitsmechanisme, waarmee Brussel lidstaten die de rechtsstaat schenden EU-subsidies kan ontnemen, juridisch in de haak is. 's Middags debatteert het Europees Parlement over het arrest. Lees ter voorbereiding dit stuk, en dit.

• Het Europees Parlement debatteert woensdag over het Europese beleid richting Oekraïne. Denktank EPC komt donderdag met een webinar over de situatie in Oekraïne. Lees ook dit stuk van denktank Bruegel over sancties.

• Ook bij Bruegel op donderdag: een online debat over nieuwe begrotingsregels en monetair beleid.

• De Münchener Veiligheidsconferentie begint vrijdag. Maar maandag is het jaarrapport al uitgekomen.

Meer lezen (en luisteren)?

Ruk naar rechts De Spaanse conservatieve partij Partido Popular (PP) won zondag de verkiezingen in Castilië en León. Om een meerderheid te krijgen in het regiobestuur, is de PP afhankelijk van de extreemrechtse partij Vox, die een grote zetelsprong maakte.

Eigen baas Wat houdt 'strategische autonomie' voor de EU eigenlijk in? Luister deze podcast.

De hamvraag Waarom die Russische intimidatie rond Oekraïne? vraagt commentator Anne Applebaum zich in The Atlantic af. En hier nog een analyse over invasiescenario's. Bekijk ook dit stuk over hoe Europeanen denken over de crisis.

Signaalwerking De Duitse minister van financiën Christian Lindner heeft econoom Lars Feld aangesteld als adviseur. Die is niet buigzaam als het gaat over schuld- en begrotingsregels.

Scandale Het boek Les fossoyeurs (De doodgravers) van Victor Castanet over misstanden bij de Franse zorgmultinational Orpea, schokte Frankrijk. En het schandaal dijt nog altijd uit. Hier een podcast.

Jupiter, encore Terwijl rechts in Frankrijk blijft ruziën, blijft Emmanuel Macron ver voor staan in de peilingen.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.