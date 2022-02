Europa Waar Poetin zijn leger in stelling brengt, zet het Westen het sanctiewapen klaar De dreiging van een Russische invasie in Oekraïne neemt steeds verder toe. Kan het Westen Moskou nog van onzalige plannen afbrengen? En werken strafmaatregelen wel? ‘Pak de oligarchen hun dure villa’s af.’

