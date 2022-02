Buitenland Peter Thiel investeert voortaan in trumpisme Peter Thiel verdiende zijn miljarden als financier in Sillicon Valley, maar is nu vooral een financiële macht die zich onvoorwaardelijk achter Trump schaart. Een vat vol tegenstrijdigheden met tegendraadsheid als bindende factor.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Peter Thiel investeert voortaan in trumpisme Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren