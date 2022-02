Europa Hoe links Frankrijk een langzame dood sterft Links in Frankrijk is geen schim meer van wat het was. Minder dan een kwart van de kiezers stemt op een progressieve kandidaat voor het presidentschap. Wat ging er mis?

