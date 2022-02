Europa Sfeer in Warschau is ijzig maar angst voor sancties van EU is er niet De sfeer binnen de Poolse regeringscoalitie is al geruime tijd ijzig, en de nederlaag die Warschau vorige week leed bij zijn verzet tegen een Brussels sanctiewapen dat Polen miljarden kan gaan kosten, maakt de stemming er niet beter op. Toch verwachten analisten geen crash.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Sfeer in Warschau is ijzig maar angst voor sancties van EU is er niet Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren